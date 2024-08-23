LPG yüklü tanker şarampole devrildi

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, halen plakası belirlenemeyen LPG dolu bir tanker şoförünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesinin ardından şarampole devrildi. Söz konusu kazayı gören çevredeki şahıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri intikal etti. Kaza yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar, Yeşilyuva, Acıpayam ve Cankurtaran itfaiye ekiplerince tankerde mahsur kalan 1 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. LPG yüklü tankerin ise gaz kaçağı, yetkiler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.