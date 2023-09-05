LPG zammı pompaya yansıdı

Otogaz grubuna gelen 1 lira 31 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Zam sonrası otogazın litre fiyatı 17 TL’yi aştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
LPG zammı pompaya yansıdı

Döviz kurlarındaki artış, KDV ve ÖTV oranlarına yapılan zamlar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu.

Son olarak otogaz grubuna gelen 1,31 TL fiyat artışı pompaya yansıdı.

Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.

İstanbul

Motorin litresi 37.9

Benzinin litresi 36.78

Ankara

Motorin litresi 38.49

Benzinin litresi 37.39

İzmir

Motorin litresi 38.67

Benzinin litresi 37.5

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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