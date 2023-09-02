LPG'ye dev zam geliyor. Deponuzu şimdiden doldurun

Bütçedeki açığı kapatmak için A'dan Z'ye her ürüne zam yapan hükümet, en ucuz akaryakıt olan LPG'ye de zam yapacak. Son dakika değişikliği olmazsa Salı günü otogaza 1 lira 50 kuruş zam gelecek.