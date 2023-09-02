LPG'ye dev zam geliyor. Deponuzu şimdiden doldurun

Bütçedeki açığı kapatmak için A'dan Z'ye her ürüne zam yapan hükümet, en ucuz akaryakıt olan LPG'ye de zam yapacak. Son dakika değişikliği olmazsa Salı günü otogaza 1 lira 50 kuruş zam gelecek.

LPG'ye dev zam geliyor. Deponuzu şimdiden doldurun

Editör: Osman EROK

KRT'de yer alan bilgilere göre, LPG'ye büyük zam geliyor. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, LPG'de 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam yapılacak.

LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 16 lira 38 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 15 lira 93 kuruşa, Ankara'da 16 lira 29 kuruşa, İzmir'de 16 liraya satılıyor.

Zam sonrası LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17 lira 88 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 17 lira 43 kuruşa, Ankara'da 17 lira 79 kuruşa, İzmir'de 17 lira 50 kuruşa satılacak.

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