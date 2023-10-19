Luan Peres için eski kulübü harekete geçti. Taraftarlar kampanya başlattı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan Transfer ettiği Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Sarı-Lacivertlilerin transferine 5.23 milyon euro ödediği 28 yaşındaki savunmacı, sol dizindeki sakatlığı sebebiyle ekim ayı başında ameliyat olmuştu.



Öte yandan lisansı dondurulan Luan Peres için dikkat çeken bir transfer kampanyası başlatıldı.



Son yıllarda Brezilya Serie A'da şampiyonluk yarışından uzakta kalan Santos'ta taraftarlar, sosyal medyada Luan Peres'in transferi için kampanya başlattı.



Santos taraftarının bu aksiyonu Brezilya basınında da haber konusu oldu.