Lübnan İçişleri Bakanı Filistin kampında durumun sakinleştiğini söyledi

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Filistinli gruplar arasında çatışmaların yaşandığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini ve çatışmaların diğer kamplara yayılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Lübnan İçişleri Bakanı Filistin kampında durumun sakinleştiğini söyledi

Mevlevi, bazı Körfez ülkelerinin vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" uyarısı üzerine başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 29 Temmuz'da çatışmaların başladığı Ayn el-Helva Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini söyleyen Mevlevi, kamp içinde çatışmalara sebep olanların teslim edilmesi için siyasi ve askeri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü, Lübnan devletinin hiçbir örgüt veya suçluya göz yummadığını ifade etti.

"Ayn el-Helva'daki olayların kontrolden çıkmasını önlemek için attığı adımlardan dolayı orduya teşekkür ediyoruz. Kamptaki atmosfer sakin ve faillerin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor." diyen Mevlevi, çatışmaların ülkedeki diğer Filistin kamplarına yayılmasının da söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bakan Mevlevi, başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm Körfez ülkelerinin vatandaşlarının can güvenliğinin Lübnan için önemli olduğunu ve bu ülkelerin beyanatlarının da tamamen vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmaların yaşanması nedeniyle henüz tam bir istikrar ortamı sağlanamadı.

Çatışmalar üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 5 ve 6 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla, vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt, Katar ve Almanya ise Lübnan'daki vatandaşlarını, "güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" konusunda uyarmıştı.

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