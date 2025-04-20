Lübnan ordusu İsrail’e roket saldırısını engelledi

Lübnan ordusunun açıklamasında, geçen ay İsrail’e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan’da gözaltına alınan kişilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, güneyden İsrail’e yeni bir roket saldırısı planlandığına dair istihbarat alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

“Alınan istihbarat üzerine, Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesindeki bir eve baskın düzenlendi. Evde roketler ve fırlatma rampaları bulundu. Olayla bağlantılı birkaç kişi gözaltına alındı.”

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Lübnan ordusu, daha önce de 22-28 Mart tarihlerinde İsrail’e roket fırlatan Lübnanlı ve Filistinli bazı kişileri gözaltına aldığını açıklamıştı. İsrail, 22 Mart’ta Lübnan’dan atılan roketleri gerekçe göstererek ülkenin doğu ve güney bölgelerine iki gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca, 28 Mart’ta Lübnan’ın güneyinden kuzeyine roket atıldığını bildiren İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyini ve başkent Beyrut’u hava saldırılarıyla hedef almıştı. Bu saldırı, 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut’a yapılan ilk bombardıman olmuştu.