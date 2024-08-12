Lübnan'da BM aracına saldırı

Altı İrlandalı ve iki Polonyalı olmak üzere sekiz asker silahlı devriyedeyken bir köye insansız hava aracı veya hava saldırısına uğradı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Tanáiste Micheál Martin, saldırıda askerlerden hiçbirinin yaralanmadığını ancak askerlerin içinde bulunduğu araçta hasar meydana geldiğini belirtti.

Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle 20.00 sıralarında gerçekleştiği belirtildi.

Güney Lübnan'daki UNIFIL'in IRISHPOLBATT operasyon bölgesinde iki araçtan oluşan devriyenin "bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan bir patlamaya yakalandığı" açıklandı.

Lübnan'da görev alan İrlanda 124. Piyade Taburu'nun "çerçeve operasyonlarını sürdüreceği ve Güney Lübnan'da uluslararası toplumun gözü ve kulağı olmaya devam edeceği" belirtildi.