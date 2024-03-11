Lübnan'da 'göçmenlerin' parklara girmesi yasakladı

Lübnan, Sin el-Fil Belediyesi şehirdeki Notre-Dame Kilisesi'nin bitişiğinde bulunan Meryem Ana Bahçesi'ni yabancılara yasak etti. Sabah parka gidenler giriş kapısında asılı tabelaları okuyunca şaşkına döndüler.

Yerel yönetimin izni olmadığı için adının saklı tutulmasını rica eden park kapıcısı " 7.30'da kapıyı açar açmaz Suriyeli göçmenler parka akın ederlerdi. Şimdi ise gelen giden yok" diyor.

Sin el-Fil Belediyesi bir aydan fazla bir süre önce söz konusu parka "yabancıların" girişini yasaklama kararı almıştı. Karar doğrultusunda parkın kapılarına asılan yeni tabelaların üzerinde “Sadece Lübnanlılara ayrılmıştır” ve “Yabancılara giriş yasaktır” yazıyor.

Sin el-Fil, Lübnan'da çocuk oyun alanları, spor tesislerinin ve halka açık parkların bulunduğu az sayıdaki bölgeden biri olma özelliğiyle öne çıkan bir şehir. Asayişten sorumlu birimler tarafından devamlı gözetilen bu alan, kentte yaşayanlar için temiz hava deposu ve özellikle mütevazı ailelerin ücretsiz bir eğlence alanı olarak da kent ahalisi için son derece önemli bir yere sahip.

Son aylarda pek çok bölge sakini, belediyeye, bahis konusu bahçelerin, buralara gerekli saygıyı göstermeyen, vurdumduymaz ve pervasız Suriyeli mülteciler tarafından ele geçirildiği yönünde şikayette bulundu. Vatandaşlardan gelen şikayetler bir yana polis ekipleri de hırsızlık, şiddet ve vandalizmin her türlüsünün Meryem Ana Bahçesi ve civarında bulunan göçmenler tarafından gerçekleştirildiğini bildiriyor.

Sin el-Fil belediye başkanı Nabil Kahalé “Polisin sıklaştırdığı çevirmelerde pek çok 'yabancının' silah veya kesici alet taşıdığı tespit edildi. Kadınlarımız hemen hemen her gün bize kendilerini güvende hissetmediklerini ve çocukların parklarda huzur içinde oynayamadığından şikayet ediyorlardı" diyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında New York'ta düzenlenen bir konferansta, eski Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib bir milyondan fazla Suriyelinin kalıcı varlığının bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini tahmin ederek bir kez daha yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi çağrısında bulunmuştu. Lübnan güvenlik birimleri Suriyeli göçmenler için bir an evvel “gönüllü dönüş” konvoylarının hazırlanacağını duyurdu.