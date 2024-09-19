Lübnan’daki patlamalarda ölü sayısı 37’ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 25'e, yaralananların sayısının ise 608'e çıktığını belirtti. Ebyad, yaralıların 61'inin yoğun bakımda olduğunu ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalarda 12 kişinin öldüğünü hatırlatan Ebyad, bu saldırılarda yaralananların sayısının 1343'ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu aktardı.

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Ülkede salı günü meydana gelen patlamalarda yaralı sayısının düşmesinin, bazı yaralıların birden fazla hastaneye giderek kayıt açtırmasından kaynaklandığını söyleyen Ebyad, bu yaralılardan 955'inin cerrahi operasyon geçirdiğini, 226'sının ise hala yoğun bakımda olduğunu belirtti. Ebyad, telsiz patlamalarının çağrı cihazı patlamalarından daha fazla ölüme yol açtığını kaydetti.

Hizbullah da Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "ICOM" telsizlerin patlaması sonucu 26 mensubunun öldüğünü açıkladı. Hizbullah ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 479'a yükseldi.

Lübnan'daki 'çağrı cihazlarının patlatılmasına'na ilişkin MSB'den açıklama

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti. Bakanlık, ülkede dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişinin öldüğünü, 450'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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