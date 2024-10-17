Lübnan'dan havalanan uçak Mersin’e ulaştı

Kaynak: İHA
Lübnan'dan havalanan uçak Mersin’e ulaştı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan ayrılan Türk vatandaşlarını taşıyan charter uçak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan ayrılan Türk vatandaşlarını taşıyan charter uçak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcuların bir kısmı havalimanında inerken, diğerlerinin İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut-Mersin-İstanbul güzergahında charter uçak seferi düzenlendi. Beyrut'tan 169 yolcu ile havalanan uçak, saat 10.30 sıralarından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcuların bir kısmı havalimanında inerken, diğerlerinin İstanbul'a gideceği öğrenildi.

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