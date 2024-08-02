Lübnan’dan İsrail’e roket atıldı

İsrail ordusu, kuzeydeki bazı bölgelerde roket saldırıları nedeniyle sirenlerin devreye girdiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin detaylar henüz verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısında İsrail hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu gösteren görüntüler paylaşıldı.

Patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı hakkında bilgi gelmedi.

Hizbullah, saldırıyı resmi Telegram hesabından üstlendi. Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya karşılık olarak onlarca katyuşa roketi fırlattıklarını ve İsrail'in Matzuva yerleşim birimini hedef aldıklarını açıkladı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ayrıca Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail hava araçlarının öğleden sonra Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığını duyurdu.