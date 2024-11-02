Lübnan’dan İsrail’e roket yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lübnan’dan İsrail’e roket yağdı

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan çok sayıda roket nedeniyle en az 11 kişinin yaralandığı, birçok binada hasar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan çok sayıda roket nedeniyle en az 11 kişinin yaralandığı, birçok binada hasar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan birçok roketin İsrail'in farklı bölgelerine isabet ettiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilirken, İsrail basını ise Tel Aviv ile Tira ve Hasharon şehirlerinin hedef alındığını duyurdu. Tira şehrindeki bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı bildirilirken, birçok bölgede meydana gelen zarar amatör kameralara yansıdı. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği iddia edilen saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Lübnan’dan İsrail’e roket yağdı

Lübnan’dan İsrail’e roket yağdı

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