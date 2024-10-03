Lübnan’dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Lübnan’dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan aralarında Türklerin de olduğu 310 kişi daha Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 310 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Lübnan’dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi

'UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ'

Lübnan'dan ayrılan Türk vatandaşı Yusuf Akdağ, "Lübnan'a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık.

Lübnan’dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi

Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer" dedi.

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan Türkiye'ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da olduğu yolcu sayısı 1002 oldu.

Lübnan’dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi

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