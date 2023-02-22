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Fenerbahçe'de flaş Lucas Moura gelişmesi. Conte kararını verdi

Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:06
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Lucas Moura'dan F.Bahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de flaş Lucas Moura gelişmesi. Conte kararını verdi
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Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, gündemine Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura'yı almıştı.

TOTTENHAM MOURA'YI BIRAKMIYOR
Premier Lig ekibi ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Football London'ın aktardığı habere göre, Tottenham'ın Lucas Moura'yı bırakmaya niyeti olmadığı belirtildi.

CONTE OYUNCUYU KULLANACAK
Haberde, Tottenham için 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması finansal olarak hiçbir şey ifade etmeyeceği söylendi. Teknik direktör Antonio Conte'nin ise her ne kadar bu sezon pek forma şansı vermediği bir isim de olsa Moura'yı hücum derinliği açısından kadroda tutmak istediği ifade edildi.

Lucas Moura bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de sadece 8 karşılaşmada forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda gol ve asist üretemedi. Geçen sezon ise tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. 6 gol attı ve 8 asist üretti.

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