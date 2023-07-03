Lucas Torreira için ilk resmi teklif geldi

Çizme ekiplerinden Lazio, Lucas Torreira’yı kadrosuna katmak için Galatasaray yönetimine 8-10 milyon Euro bonservis bedeli ve bonusları kapsayan bir teklif yaptı.

Lucas Torreira için ilk resmi teklif geldi

Editör: Barış Atakan

Sezon başında Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ve gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Lucas Torreira için yurt dışından ilk teklif geldi.

GALATASARAY TAKIMDA TUTMAYA ÇALIŞIYOR
İtalya basınının haberine göre, Serie A ekiplerinden Lazio teknik direktör Sarri’nin isteği üzerine Uruguaylı yıldız için sarı-kırmızılılara 8-10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonusları içeren bir teklif yaptı. Haberde ayrıca Lazio’nun, Galatasaray’ın takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği Torreira’yı kadrosuna katmayı başaramaması halinde PSG’nin yıldızı Parades’e yöneleceği ifade edildi.

PERFORMANSI
Deneyimli orta saha sezon başında dahil olduğu Galatasaray’da toplam 34 maçta forma giymiş bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.

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