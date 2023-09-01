Lucescu'dan U dönüşü: Beşiktaş için iki yıllık kontratımı bırakıp gittim

Beşiktaş'a İnönü'de 1-0 kaybederek Avrupa'ya ve da eden Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın daha tecrübeli oyunculara sahip olmasına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

İlk maç sonrasında "Beşiktaş'a karşı değil sanki Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" diyerek Siyah - Beyazlı taraftarların tepkisini çeken Lucescu bu kez Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.

İnönü'deki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna temsilcisinin Teknik direktörü Mircea Lucescu, “Bence dengeli bir maçtı. İkinci yarının ilk 10 dakikasına kadar iki takımda kontrolü ele geçirmeye çalıştı. İkinci yarıda golden sonra rakibimiz oyuna daha çok hükmettiler. Bir ara sahadaki kontrolümüzü tamamen rakibe bıraktık. Belli bir bölüm de top sürekli rakibimizdeydi. Bize iki gol daha atabilirlerdi. İyi oyunculardan kurulu bir takım.

Bizim daha çok genç oyuncularımız var. Beşiktaş daha kaliteli bir kadroya sahip. Tecrübeli oyuncu sayısı çok fazla. Bunu sahada görebildik. Biz seyircisiz oynuyoruz. Ülke olarak da zor bir dönemden geçiyor Ukrayna biliyorsunuz. Avrupa’da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ATMOSFERE HAYRAN KALDI

Stadyumdaki atmosfer hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Mircea Lucescu, “Ben bu stadyumu ve seyirciyi çok seviyorum. Atmosfer bu akşam yine muhteşemdi. Ben iki yıl kontratımı bırakıp gittim bu kulübe. Beşiktaş değer verdiğim bir kulüp” dedi.