Lufthansa İsrail ve İran uçuşlarını askıya aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Lufthansa İsrail ve İran uçuşlarını askıya aldı

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Tel Aviv ve Tahran uçuşlarını süresiz olarak durdurduğunu duyurdu.

Lubnan'a çağrı cihazları üzerinde yapılan saldırının ardından Alman Milli Havayolu şirketi Lufthansa'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Tel Aviv ve Tahran uçuşlarını süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu. Uçuşların askıya alınmasıyla birlikte Lufthansa'ya bağlı Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi diğer havayolu firmalarını da etkilemesi bekleniyor.

Air France da Tel Aviv uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle askıya almıştı.

Bu gelişmeler, Lübnan'da meydana gelen patlamaların ardından geldi. Lübnan'ın ve Beyrut'un çeşitli bölgelerinde "pager" adı verilen çağrı cihazlarının Mossad tarafından patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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