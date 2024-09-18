Lufthansa İsrail ve İran uçuşlarını askıya aldı

Lubnan'a çağrı cihazları üzerinde yapılan saldırının ardından Alman Milli Havayolu şirketi Lufthansa'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Tel Aviv ve Tahran uçuşlarını süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu. Uçuşların askıya alınmasıyla birlikte Lufthansa'ya bağlı Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi diğer havayolu firmalarını da etkilemesi bekleniyor.

Air France da Tel Aviv uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle askıya almıştı.

Bu gelişmeler, Lübnan'da meydana gelen patlamaların ardından geldi. Lübnan'ın ve Beyrut'un çeşitli bölgelerinde "pager" adı verilen çağrı cihazlarının Mossad tarafından patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.