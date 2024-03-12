Lufthansa'dan grev açıklaması: bin uçuş iptal edilecek

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, bugün ve yarın kabin personelinin grevi nedeniyle planlı bin uçuşun iptal edilebileceğini açıkladı.

Lufthansa’dan yapılan açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle bugün Frankfurt havalimanında 600, yarın da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi.

Uçuş iptallerinden 120 bin kişinin etkileneceği öngörülüyor. Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Lufthansa’nın kabin personelini greve gitmeye çağırmıştı.

Bağımsız Kabin Personeli Sendikası, 18 bin kabin personeli için 18 aylık sözleşme için yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikanın bir talebi ise enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin Euro'ya kadar ödeme yapılması.