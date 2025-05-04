Lufthansa’dan Tel Aviv uçuşlarına füze freni!

Kaynak: AA
Lufthansa’dan Tel Aviv uçuşlarına füze freni!

Lufthansa Grubu, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na Yemen’deki Husilerin balistik füze saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle uçuşlarını 6 Mayıs’a kadar durdurdu. Saldırıda 4 kişi yaralandı, havalimanında uçuşlar askıya alındı.

Lufthansa Grubu'nda yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanılarak İsrail'deki operasyonlarda güncellemeye gidildiği ifade edildi.

Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, iptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

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