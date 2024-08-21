Lugano Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’deki 2 maçını da kazanarak harika bir başlangıç yapan Beşiktaş Avrupa yolundaki ilk maçına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ŞİFRELİ OLACAK
22 Ağustos Perşembe günü (Yarın) TSİ 21.30’da başlayacak olan mücadele Thun Arena’da oynanacak. Avrupa yolundaki bu kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
MORTEN KROGH DÜDÜK ÇALACAK
Lugano – Beşiktaş maçının hakemi Danimarkalı Morten Krogh olacak. Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen üstlenecek.
RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA
İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
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