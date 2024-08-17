Lugano Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lugano Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçını Morten Krogh yönetecek.

Beşiktaş'a Hollandalı hakem

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.

Thun Arena'da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu. Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak.

Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

İlgili Haberler
Süper Lig'den ayrıldı. 3. Lig ekibine imzayı attı
Son Haberler
FIFA açıkladı. Milli takım havalara uçtu Spor
FIFA açıkladı. Milli takım havalara uçtu
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi Gündem
Gönüllülük adı altında soygun. Devlet okulu kayıt ücreti olarak 20 bin lira istedi
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı Gündem
Polisten kaçtı, o anları kayda aldı
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı Yaşam
Hatay'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Baş dönmesinin sebepleri neler? Sağlık
Baş dönmesinin sebepleri neler?
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı Yaşam
TIR şoförü yolunu kapatan otomobili tek başına kaldırdı
Bülent Uygun istediğini aldı Spor
Bülent Uygun istediğini aldı