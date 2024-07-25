Lugano Teknik Direktörü Mourinho hayranı çıktı

Zorlu mücadelede Lugano'nun teknik direktörü Croci-Torti, takımının üçüncü golünden sonra yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan özür dilediğini anlattı. "Üçüncü gol nedeniyle rahatsızım. Aslında topun onlara geçmesi gerekirdi" diyerek sözlerine başlayan genç teknik adam, "Bu adil olmadı. Maçtan sonra soyunma odasına gidip Mourinho'dan özür diledim. Bu, oyuncularımın ve benim verdiğimiz bir karar değildi. Biz adil olmayan bir takım değiliz" ifadelerini kullandı.

MOURINHO HAYRANI

Hayatı boyunca Mourinho'ya hayranlık duyduğunu ifade eden genç teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: Eskiden sezonluk biletlerimi hala saklayacak kadar fanatik bir Inter taraftarıyım. Mourinho Inter'e gelmeden önce Inter uzun süre hiçbir şey kazanamamıştı. Daha sonra finalde Bayern Münih karşısında Samuel Eto'o'yu kanatta oynattı ve 2-0 kazandı. Bu onun büyük zaferiydi. O günden bu yana Mourinho, ben dahil tüm Inter taraftarları için bir efsane oldu.

Torti ayrıca "Ona karşı olabilecek en büyük saygıyı duyuyorum. Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmış bir isim o" dedi.

MOURINHO YANIT VERDİ

Karşılaşma sonrasında yaşanan olay hakkında konuşan Jose Mourinho ise Croci-Torti'nin kendisinden çok daha şanslı olduğunu iddia etti: Ben de gençliğimde onun gibi hırslıydım. Bu yüzden çok kırmızı kart görürdüm.