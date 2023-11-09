Luis Diaz'ın kaçırılan babasından müjdeli haber

Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ın babası, 12 gün sonra örgütün elindne kurtarıldı.

Luis Diaz'ın kaçırılan babasından müjdeli haber

Liverpool oyuncusu Luis Diaz'ın babası Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılmıştı. 12 gün süren eylemin ardından Baba Luis Manuel Diaz kurtarıldı.

AİLE KIRSALDA BULUNMUŞTU
Diaz'ın anne ve babası Barrancas kasabasında, 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri esnada kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı. Başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda, Barrancas kırsalında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasının bulunması için "emniyet yetkililerinin çalışmalarını tüm gücüyle sürdürdüğünü" vurgulamıştı.

HÜKÜMETLE BARIŞ İMZALANMIŞTI
Kolombiya hükümeti ile ELN arasında uzun süren barış müzakerelerinin ardından Küba'nın başkenti Havana'da ateşkes anlaşması imzalanmış ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı. Anlaşmaya göre ELN mensuplarının hiçbir şekilde insan kaçırma eylemine girişmemesi gerekiyordu.

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