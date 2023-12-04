Luis Suarez, Gremio’ya veda etti

Brezilya ekibi Gremio forması giyen Luis Suarez, bir sezon formasını giydiği takıma veda etti.

KAYNAK: İHA
Luis Suarez, Gremio’ya veda etti

Brezilya Serie A’nın 37. haftasında Gremio, konuk ettiği Vasco da Gama’yı 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin tek golü 46. dakikada Luis Suarez’den geldi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşma sonrası Gremio’ya veda etti.

Uruguaylı futbolcu, 32 maçta formasını giydiği Gremio’da 15 gol sevinci yaşarken, 11 de asist katkısı sağladı.

Mavi-siyahlılar, 20 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak topladığı 65 puanla 4. sıraya bulunuyor.

Brezilya temsilcisi, bu sezon 60 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 27'sinde Luis Suarez'in imzası bulunuyor.

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