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''Sorumlusu ben değilim'' Luis Suarez'den Ganalı taraftarları kızdıracak açıklama

Luiz Suarez, 2010 Dünya Kupası'nda Gana'nın golünü eliyle kurtardığı için özür dilemedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:50
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Luis Suarez'den Ganalı taraftarları kızdıracak açıklama. ''Sorumlusu ben değilim''

''Sorumlusu ben değilim'' Luis Suarez'den Ganalı taraftarları kızdıracak açıklama
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Uruguay ile Gana, H Grubu'nun son maçında Katar'da karşı karşıya gelecek. Bu maçtan önce ise 2010'daki efsanevi maç konuşulmaya devam ediyor.

Bir Ganali gazeteci, düzenlenen basın toplantısında "Bazı Gana taraftarları, senin şeytan olduğunu düşünüyor ve seni emekli etmeyi dört gözle bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Suarez ise buna cevap olarak, "2010'daki Gana maçında topu elimle kurtardım ama penaltıyı kaçıran ben değil, Ganalı futbolcuydu. Kırmızı kart gördüm ve Gana penaltı kullandı. Bunun sorumlusu ben değilim. Üzerinden 12 yıl geçti" dedi.

2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Luis Suarez, Gana'nın ağlara giden topunu eliyle kurtarmıştı. Ardından penaltı atışı için topun başına geçen Asomoah Gyan penaltıyı kaçırmıştı. Suarez ise kırmızı kart görmüştü.

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