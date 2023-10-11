Luka Modric Arda Güler'i öve öve bitiremedi: Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı hafta maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Modric'in açıklamaları şu şekilde;

-Yarın bizi çok iyi bir takıma karşı çok zor bir maç bekliyor. Türkiye harika bir takım, onlara hep saygı duyuyoruz. Türkiye'ye karşı birçok kez oynadık bu maçlar hep çok zor ve sonucu belirsiz karşılaşmalar oldu. Türkiye çok kaliteli bir takım ama biz ev sahibiyiz, yeni statta, taraftarımızın karşısında kazanmak istiyoruz. Saygı gösterdiğimiz ve büyük bir takıma karşı oynayacağımız da belli.

-Stadyum harika gözüküyor. 15 senedir milli takım için oynuyorum. Dışarıdan stadyumu görme fırsatım oldu ama daha tüm stadı gezemedim. Hırvatistan'a layık bir stadyum sonunda var diyebilirim. Umarım yarın sonuç da güzel olacak.

-Eksikler bizim için büyük handikap ama bu aynı zamanda takıma yeni katılan oyuncular çok büyük fırsat. Çünkü bu onların milli takım kariyerlerini değiştirebilir. Oynayacağımız maç olağan bir maç değil, çok büyük takıma karşı oynayacağımız bir karşılaşma. Ivan Perisic, zor bir sakatlık yaşadı. Onunla görüşüyorum, bu bizim için büyük bir darbe çok önemli bir oyuncu. Onun karakterini tanıyorum, eminim aynı şekilde dönecek. Ne zaman döneceğini bilmiyorum, sağlıklı dönsün acele etmeye gerek yok. Bazı oyuncular sakatlandı ama bu genç oyuncular için bir fırsat. Böyle durumlar olunca Hırvatistan karışık durumları seviyor ve daha çok oyundan zevk alıyor.

-Arda harika bir çocuk, çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Real Madrid taraftarına büyük sevinçler yaşatacağına eminim. Maalesef yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz bu yeteneğini ortaya koyma fırsatı bulamadı. Eminim önünde harika bir gelecek var.

-Bırakın Arda Güler, Arda Güler olsun. Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Eminim kalitesini gösterecek ve büyük bir kariyeri olacak. Baskı altında olmasına gerek yok.

-Türk oyuncuları ve Türk Milli Takımı'nı çok iyi tanıyoruz, Livakovic'e bir şey sormamız gerekmiyor.

-Benim için bu yeni bir durum, ben hep oynamak istiyorum, kenarda oturmak istemiyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi durumdayım. Bu her oyuncu için normal bir süreç, benim için iyi olacak mı ileride göreceğiz.

(AA)