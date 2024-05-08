Lüks araç duvara çarptı. 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA
Lüks araç duvara çarptı. 1’i ağır 2 yaralı
Elazığ’da kontrolden çıkan lüks otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaali köyü mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, İ.D. kontrolündeki 06 YU 320 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

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Kaza sonucu araçtaki iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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Jandarma ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanarak kontrollü trafik geçişi sağlanırken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaza sonucu yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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