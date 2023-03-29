29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yoldan çıkan lüks araç inşaat alanına devrildi

Yoldan çıkan lüks araç inşaat alanına devrildi

Aydın’da bir lüks araç, yoldan çıkarak dört metre yükseklikten inşaat alanına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:36
Takip Et

Lüks araç inşaat alanına daldı

Yoldan çıkan lüks araç inşaat alanına devrildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç inşaat alanına devrilirken, kazada araç sürücüsü F.B. yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.B. idaresindeki 09 JR 754 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak dört metre yükseklikten inşaat alanına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü F.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
2
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
4
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
6
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
7
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Ünlü futbolcu 'Eşeklerle özel bir ilişkim var' dedi. sosyal medya yıkıldı
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿Uzmanından tiroit ilaçları ve sahur açıklaması
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿1.5 yaşındaki kızını öldürüp evini yaktı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
﻿Galatasaray'da bir dönem sona erdi. Ayrılık açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.