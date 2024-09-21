Lüks aracı çalan kadın, sahibini ezip kaçtı

Kanada’da araç hırsızlığı yapan genç kadın yaklaşık 2 haftadır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre Peel bölgesindeki Mississauga kentinde 6 Eylül’de yerel saatle 14.00'te bir kadın, web sitesinde yer alan satılık ilanındaki 2022 model Porsche marka aracı görmek için araç sahibinin kapısını çaldı.

Araç sahibine babasını beklediğini ancak önce aracı görmek istediğini söyleyen kadın sahibinin izin vermesi üzerine araca bindi.

POLİS HER YERDE BU KADINI ARIYOR

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kısa bir süre sonra bir kadın araca biniyor ve kapıları kilitliyor. Ardından, kapıları kontrol eden adamın aracın altında ezildiği görülüyor. Adam yere düştükten sonra ayağa kalkmayı başarıyor, ancak kadın kendisine eşlik eden başka bir SUV ile olay yerinden kaçıyor.

Olayda araç sahibinin hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Henüz kimliği belirlenemeyen ancak Güney Asyalı olduğu düşünülen kadını ve ona yardım eden diğer şüphelileri bulmak için polis operasyon başlattı. Polis, kadının olay yerine geldiği aracın görüntülerini paylaşarak, halka çevrimiçi ürün satarken dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Peel bölgesinde araç hırsızlığı sıkça yaşanıyor. Polis verilerine göre, 1 Ocak’tan 31 Mayıs’a kadar 3.316 araç çalındı. Geçen yıl ise bölgede toplam 8.322 araç hırsızlığı vakası kaydedildi.