Lüks araçla uyuşturucu sevkiyatı. Film gibi operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lüks araçla uyuşturucu sevkiyatı. Film gibi operasyon

Adana'da TIR sürücüsünden aldıkları 6 kilo 150 gram uyuşturucuyu lüks aracın bagajına koyan zanlıları polis takibe aldı. Film senaryolarını aratmayan anlarda polisler aracın önünü kesip, zanlıları yere yatırarak gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR sürücüsü Necmettin A.'nın kente yüklü miktarda uyuşturucuyu getirdiği bilgisine ulaştı. TIR'ı takibe alan narkotik polisleri, Necmettin A.'nın uyuşturucu maddeyi Mehmet T.'ye verdiğini belirledi.

Daha sonra aracı takibe alan narkotik polisleri bir süre sonra aracının önünü kesip silah çekerek şüphelileri aşağı indirdi. Film gibi operasyon anbean görüntülenirken şüpheliler yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

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Araçta yapılan aramada valiz içerisinde 6 pakette toplam 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Mehmet T., sorgusunda susma hakkını kullanırken Necmettin A., daha önce Mehmet T. ile anlaşarak aldığı çantayı kamyoncular garajında tekrar Mehmet T.'ye teslim ettiğini söyledi.

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Diğer şüpheli Şahin T. ise uyuşturucu ile alakası olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet T. ve Necmettin A. tutuklanırken Şahin T., ev hapsi cezası aldı.

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