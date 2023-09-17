Lüks araçları taşıyan tır kaza yaptı

Amasya’nın Taşova ilçesinde lüks araçların yüklü olduğu tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Sürücünün yaralandığı feci kazada 2 araç yola devrildi, büyük çapta maddi hasar oluştu.

KAYNAK: İHA
Lüks araçları taşıyan tır kaza yaptı

Kaza, Taşova’ya bağlı Çambükü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat Oğuzyer (27) yönetimindeki 65 ABV 586 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Lüks araçların da taşındığı tırdan 2 araç yola savruldu. Diğerleri ise şans eseri tırın üstünde kaldı.

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yararlanan tır sürücüsü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçların ve tırın vinç yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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