Lüks devi büyük battı! Versace ve Jimmy Choo'nun satışı an meselesi

Capri Holdings, 2024-2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 547 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirket, Michael Kors, Versace ve Jimmy Choo gibi lüks markalara sahip.

KAPALI İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI

ABD'li lüks moda devi Capri Holdings, 2024/2025 mali yılının üçüncü çeyreğiyle ilgili açıklama yaptı. 28 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde, grup geliri 1.26 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu gelir, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 11.6 oranında bir azalma gösterdi.

MICHAEL KORS, VERSACE VE JIMMY CHOO’DA ÖNEMLİ GERİLEME

Capri Holdings'in yaşadığı bu gelir kaybı, grubun tüm markalarındaki zayıflamalardan kaynaklandı. Michael Kors’un geliri yüzde 12.1 oranında düşerek 909 milyon dolara gerilerken, Versace yüzde 15 oranında azalarak 193 milyon dolara düştü. Jimmy Choo ise yüzde 4.2'lik bir gerilemeyle 159 milyon dolara indi. Şirketin toplam net zararı 547 milyon dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise grup 105 milyon dolar kâr elde etmişti. Bu dönemde net gelir, yüzde 62 oranında azalarak 54 milyon dolara düştü.

CEO JOHN IDOL'DAN AÇIKLAMA

Capri Holdings Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su John Idol, mali durum hakkında yaptığı açıklamada, "Genel olarak, işimiz bu çeyrekte zorlu olmaya devam etti ve sonuçlarımızdan hayal kırıklığına uğradık. Grup şimdi mevcut satış eğilimlerini iyileştirmek için stratejik girişimlerini gözden geçirecek" ifadelerini kullandı. Idol, önümüzdeki mali yılda bir iyileşme beklediğini ve bunun "2027 ve sonrasında yenilenen büyümenin temelini oluşturacağı"na inandığını belirtti.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ ENGELLENDİ

Mali açıdan zor bir dönemden geçen Capri Holdings'in, Tapestry Inc. ile uzun zamandır planlanan birleşme süreci, antitröst gerekçesiyle ABD mahkemesi tarafından engellenmişti. Daha sonra her iki şirket de görüşmeleri sonlandırma kararı aldı. Şirketin, Michael Kors'a odaklanmak amacıyla Versace ve Jimmy Choo’yu satışa sunmayı düşündüğü bildiriliyor. Medya raporlarına göre, Versace'nin satışıyla ilgilenen taraflar arasında İtalyan moda grubu Prada SpA ve eski Gucci CEO'su Marco Bizzarri'nin yatırım şirketi de yer alıyor.