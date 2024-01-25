Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi

İspanyol polisi, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde lüks evleri soydukları öne sürülen Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çeteyi etkisiz hale getirdi. Dün yapılan baskında, Arnavutluk’tan geldiği aktarılan elebaşının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, mücevher, saat, nakit para ve silah ele geçirildi.

Çoğu Marbella şehrinde olmak üzere lüks evler ve iş yerlerinden 71 hırsızlık olayına karıştığı dile getirilen çetenin soygun ve hırsızlık konusunda oldukça “yetenekli” olduğunu belirten polis, “Askeri teknik konusundaki bilgileriyle yaya ya da araçları ile hareket ederken sıkı kişisel güvenlik ve gözetlemeye karşı tedbirleri aldılar” ifadelerini kullandı.

Elebaşının tüm hırsızlık olaylarına katıldığı ve silah taşıdığı ifade edilirken, polis elebaşının gözetleme konusunda “uzman” olduğunu belirten polis, ayrıca çetenin yerel bir iş adamının yardımı ile yakalandıklarını anlattı. Gözaltına alınan 5 kişinin milliyeti açıklanmazken, çetenin Malaga şehri ile Estepona ve Torremolinos kasabalarındaki evleri hedef aldığı söylendi.