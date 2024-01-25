Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi

Kaynak: İHA
Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi
İspanya’da lüks evleri soyan Doğu Avrupa kökenli eski askerlerin kurduğu çete, polisin çalışmaları ile çökertildi.

İspanyol polisi, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde lüks evleri soydukları öne sürülen Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çeteyi etkisiz hale getirdi. Dün yapılan baskında, Arnavutluk’tan geldiği aktarılan elebaşının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, mücevher, saat, nakit para ve silah ele geçirildi.

aw127604-01.jpg

Çoğu Marbella şehrinde olmak üzere lüks evler ve iş yerlerinden 71 hırsızlık olayına karıştığı dile getirilen çetenin soygun ve hırsızlık konusunda oldukça “yetenekli” olduğunu belirten polis, “Askeri teknik konusundaki bilgileriyle yaya ya da araçları ile hareket ederken sıkı kişisel güvenlik ve gözetlemeye karşı tedbirleri aldılar” ifadelerini kullandı.

Elebaşının tüm hırsızlık olaylarına katıldığı ve silah taşıdığı ifade edilirken, polis elebaşının gözetleme konusunda “uzman” olduğunu belirten polis, ayrıca çetenin yerel bir iş adamının yardımı ile yakalandıklarını anlattı. Gözaltına alınan 5 kişinin milliyeti açıklanmazken, çetenin Malaga şehri ile Estepona ve Torremolinos kasabalarındaki evleri hedef aldığı söylendi.

aw127604-02.jpg

Son Haberler
Emeklilere bir zam daha geliyor. Ünlü ekonomist tarih vererek açıkladı Ekonomi
Emeklilere bir zam daha geliyor. Ünlü ekonomist tarih vererek açıkladı
Gökalp Kökçü FETÖ'cülerin soruşturmasını kapattı. Gökhan Taşkın'dan canlı yayında Dilan Polat davasının eski savcısı hakkında olay sözler Gündem
Gökalp Kökçü FETÖ'cülerin soruşturmasını kapattı. Gökhan Taşkın'dan canlı yayında Dilan Polat davasının eski savcısı hakkında olay sözler
MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
İsmail Türüt AKP'nin adayını şarkıyla yağladı Gündem
İsmail Türüt AKP'nin adayını şarkıyla yağladı
Alanya'da trafik kazası. 1 turist öldü Yerel Haberler
Alanya'da trafik kazası. 1 turist öldü
EYT’yi 1 günle kaçırdı hayata küstü. Uğursuz sayısı 13 değil 8 oldu Yaşam
EYT’yi 1 günle kaçırdı hayata küstü. Uğursuz sayısı 13 değil 8 oldu
Kuru kayısı faydaları neler? Kuru kayısı zayıflatır mı? Keşfet
Kuru kayısı faydaları neler? Kuru kayısı zayıflatır mı?