Dilan Polat paylaşımlarında kurgu yapıyor iddiası. Lüks hayatını sergilemeyi seviyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat zenginliğini göstermeyi seviyor. Lüks yaşantısı ve eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı pahalı hediyeler, yollarına sürekli döktüğü güller dikkat çekiyor.
Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ve çok konuşan Dilan Polat son olarak yurt dışına gitmek için yola çıktı ama uçağını kaçırdı.
Havaalanından paylaşım yapan fenomenin kocası hemen uçak kiraladı. Ancak takipçileri inanmadı. Dilan Polat'ın paylaşımlarına "Dizide oyna sen", "Planlı görgüsüzlük", "Ya resmen kurgu" yorumları yağdı.
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat’ın Kocası Engin Polat, eşine yaptığı pahalı doğum günü sürprizleriyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile evli olan Engin Polat’ın evliliğinden Nilda ve Milan Efe isimli iki çocuğu bulunuyor.
ENGİN POLAT NE İŞ YAPIYOR?
Engin Polat Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2013 yılından bu yana inşaat işleri ile uğraştığını ifade ederken, 23 yaşındayken milyonluk işler yaptığını ve yanında 50 kişinin çalıştığını aktardı.
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