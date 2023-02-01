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Dilan Polat paylaşımlarında kurgu yapıyor iddiası. Lüks hayatını sergilemeyi seviyor

Instagram hesabından lüks hayatının her anını paylaşan, eşinin yaptığı milyonluk jestlerle sık sık gündeme gelen Dilan Polat, bir süredir eleştiri oklarının hedefinde... Adana'da yurt dışı uçağını kaçırdığını iddia eden fenomenin kocası uçak kiraladı. Ancak birçok takipçisi buna inanmadı. "Planlı görgüsüzlük" yorumları yağdı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:39
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Lüks hayatını sergilemeyi seviyor. Dilan Polat paylaşımlarında kurgu yapıyor iddiası.

Dilan Polat paylaşımlarında kurgu yapıyor iddiası. Lüks hayatını sergilemeyi seviyor
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat zenginliğini göstermeyi seviyor. Lüks yaşantısı ve eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı pahalı hediyeler, yollarına sürekli döktüğü güller dikkat çekiyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen ve çok konuşan Dilan Polat son olarak yurt dışına gitmek için yola çıktı ama uçağını kaçırdı.

Havaalanından paylaşım yapan fenomenin kocası hemen uçak kiraladı. Ancak takipçileri inanmadı. Dilan Polat'ın paylaşımlarına "Dizide oyna sen", "Planlı görgüsüzlük", "Ya resmen kurgu" yorumları yağdı.

DİLAN POLAT KİMDİR? 

Dilan Polat’ın Kocası Engin Polat, eşine yaptığı pahalı doğum günü sürprizleriyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile evli olan Engin Polat’ın evliliğinden Nilda ve Milan Efe isimli iki çocuğu bulunuyor.

ENGİN POLAT NE İŞ YAPIYOR? 

Engin Polat Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2013 yılından bu yana inşaat işleri ile uğraştığını ifade ederken, 23 yaşındayken milyonluk işler yaptığını ve yanında 50 kişinin çalıştığını aktardı.

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