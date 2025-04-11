Lüks moda devi, rakibini satın aldı! Dudak uçuklatan anlaşma

Heyecanla karşılanan anlaşma hakkında yazılı açıklama yapan Prada Versace'nin yüzde 100'ünü satın almak üzere Capri Holdings ile anlaşmaya varıldığı açıkladı.

Prada, Versace'yi devralma işlemlerini bu yılın ikinci yarısında tamamlacak.

Prada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Patrizio Bertelli, yaptığı bilgilendirmede "Versace'yi Prada Grubu'na kabul etmekten ve yaratıcılığa, ürün bakımına ve güçlü bir kültürel mirasa sarsılmaz bir bağlılığı paylaştığımız bir marka için yeni bir sayfa açmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Patrizio Bertelli, amaçlarının Versace'nin mirasını sürdürmek olduğunu vurgulayarak "Yıllar içinde sürekli endüstriyel ve dağıtım yatırımlarıyla güçlenen sağlam bir platform sunacağız. Organizasyonumuz, Versace tarihinde yeni bir sayfa yazmaya hazır ve iyi bir konumda, Grubun değerlerinden yararlanarak ve güvenle ve titiz bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Prada Grup CEO'su Andrea Guerra da "Versace'nin satın alınması, Grubumuzun evrimsel yolunda daha ileri bir adımı temsil ediyor ve yeni, farklı ve tamamlayıcı bir boyut ekliyor. Versace'nin muazzam bir potansiyeli var. Yol çok uzun olacak ve uygulamada sabır ve disiplin gerektirecek. Bir markanın evrimi zaman ve sürekli özen gerektirir. Capri Holdings'e bu muhteşem markanın mirasını koruduğu ve daha da zenginleştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Büyük belirsizlik dönemine rağmen uzun vadeli stratejik bir vizyona dayalı olarak geleceğe güvenle bakıyoruz." dedi.

Söz konusu satın alma haberinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleriyle küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.