Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Polis, Grand Hyatt Erawan otelinde meydana gelen trajik olayla ilgili yeni detaylar paylaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, içki bardakları ve bir çaydanlıkta hızlı etkili bir zehir tespit edildi. Yetkililer, olayın ardındaki sebebin bir yatırım anlaşmazlığından kaynaklanan borç meselesi olduğunu belirtti. Vietnam asıllı altı kişi, aralarında iki ABD vatandaşının da bulunduğu grup, otel odasında ölü olarak bulundu. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun da soruşturmaya destek verdiği açıklandı.

Tayland Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı delil bürosu şefi Trirong Phiwpan, gerçekleştirdiği basın açıklamasında altı çay fincanında siyanür tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsi işlemlerinin sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

Öte yandan, Vietnam'ın Bangkok Büyükelçiliği'nin, olayın aydınlatılması için Tayland makamlarıyla sıkı iş birliği içinde olduğu ifade edilirken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve soruşturma sürecinin Taylandlı yetkililer tarafından yürütüldüğünü açıkladığı öğrenildi.

Erawan Group'un yönetimindeki Grand Hyatt Erawan oteli, 350'yi aşkın odasıyla ve çevresindeki lüks mağazalar ve restoranlarla dikkat çeken bir turizm noktasında konumlanmış durumda. İlk etapta yerel medya tarafından silahlı bir saldırı sonucu olduğu öne sürülen ölümler, pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde turizme büyük önem veren Tayland için olumsuz bir gelişme teşkil edebilir.

Ülke, geçtiğimiz yıl 28 milyon ziyaretçi ağırlayarak 1,2 trilyon baht gelir elde etmiş ve bu yılki beklentisini 35 milyon ziyaretçiye yükseltmiştir. Başbakan Srettha Thavisin, turizm sektörüne zarar verme potansiyeli taşıyan bu durum karşısında hızlı ve etkin bir soruşturma yapılması gerektiğini Salı günkü açıklamasında vurguladı.