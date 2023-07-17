Lüks otomobil 13 yaşındaki çocuğa çarptı

Manisa’nın Kula ilçesinde lüks otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Lüks otomobil 13 yaşındaki çocuğa çarptı


Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Tayfur Uzunoğlu idaresindeki BOH TU 14 yabancı plakalı Volvo marka lüks otomobil, kavşaktan şehir içine girmek isteyen 13 yaşındaki Kazım Yiğit Güler'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinden savrulan çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler, hayati tehlike kaydı ile buradan Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan elektrikli bisiklet ve otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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