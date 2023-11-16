Lüks otomobilin içi torpidoya kadar su doldu

Suudi Arabistan'ı yine sel vurdu. O anları telefon kamerası ile kaydeden sürücü aracının içini de çekti. Dışarıda araçların yarısı suya gömülüyken videoyu çeken kişinin aracının içi de torpido gözüne kadar sel suyu ile doluydu.