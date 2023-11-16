Lüks otomobilin içi torpidoya kadar su doldu

Suudi Arabistan'ı yine sel vurdu. O anları telefon kamerası ile kaydeden sürücü aracının içini de çekti. Dışarıda araçların yarısı suya gömülüyken videoyu çeken kişinin aracının içi de torpido gözüne kadar sel suyu ile doluydu.
17 Kasım 2023 Cuma
Suudi Arabistan'ı yine sel vurdu. O anları telefon kamerası ile kaydeden sürücü aracının içini de çekti. Dışarıda araçların yarısı suya gömülüyken videoyu çeken kişinin aracının içi de torpido gözüne kadar sel suyu ile doluydu.
Suudi Arabistan'ı yine sel vurdu. O anları telefon kamerası ile kaydeden sürücü aracının içini de çekti. Dışarıda araçların yarısı suya gömülüyken videoyu çeken kişinin aracının içi de torpido gözüne kadar sel suyu ile doluydu.