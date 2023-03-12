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Lüks rezidansta dehşet. Defalarca bıçakladı

İstanbul'da lüks bir rezidansın girişinde kıskançlık iddiasıyla sevgilisi tarafından önce darp edilen kadın, ardından bıçak darbelerinin hedefi oldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 14:44
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Lüks rezidansta dehşet

Lüks rezidansta dehşet. Defalarca bıçakladı
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Geçen perşembe günü Gökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.'yi darp etmeye başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kan donduran bıçaklı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)

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