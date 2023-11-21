Lüks sitede 50 milyonluk Rolls-Royce kavgası

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre; İstanbul Şişli’de oturduğu siteye kişiye özel olarak üretilen, 50 milyon lira değerindeki Rolls-Royce marka aracını bırakan işadamı, seyahat dönüşü şok yaşadı. Aracındaki hasarları gören işadamı, site yönetiminden zararının karşılanmasını istedi. İsteği reddedilen işadamı adliyeye başvurdu.

MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Libyalı iş insanı Ahmet İ. seyahat öncesi lüks otomobilini Şişli’deki rezidansının otoparkına bıraktı.

Seyahat dönüşü otomobilinde kimyasal lekeler, ezikler ve çizikler olduğunu gören iş insanı durumu site yönetimine bildirdi.

Site yönetimi, otoparkta kamera olmadığını belirterek sorumluluğu üstlenmedi.

İş insanı Ahmet İ. bunun üzerine sitenin kanunen güvenliği sağlaması gerektiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Sulh Hukuk Mahkemesi, araçtaki değer kaybının belirlenmesi için dosyaya bilirkişi atadı.