Lüks sitede sır ölüm. 19 yaşındaki kızın cesedi odasında bulundu

Olay, Kemer Mahallesi AYKO 3'üncü cadde üzerindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi.

KAYNAK: AA
Lüks sitede sır ölüm. 19 yaşındaki kızın cesedi odasında bulundu

Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Eylül B. odasından uzun süre çıkmadı. Genç kızın odasına giren ailesi çocuklarını yatakta hareketsiz yatar halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eylül B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç kızın ailesi çocuklarının ölüm haberi ile yasa boğulurken, Eylül B.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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