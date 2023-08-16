Lüks tatil merkezinde bahşiş krizi. 500 euroyu beğenmeyen garson olay çıkardı

Fransa’da ultra zenginlerin uğrak noktası Saint Tropez’de bir İtalyan turistin garsona bıraktığı 500 euro (14 bin 800 TL) bahşiş kriz çıkardı.

Lüks tatil merkezinde bahşiş krizi. 500 euroyu beğenmeyen garson olay çıkardı

Fransa'nın tatil cenneti Saint Tropez'de yaşanan bahşiş krizi gündem oldu.

Yerel Nice Matin gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan “çok zengin bir İtalyan”, yemek yediği restoranda garsona 500 euro (14 bin 800 TL) bahşiş bırakınca tartışma yaşandı.

Garsonun zengin İtalyan'ı takip edip bu bahşişin yeterli olmadığını söylediği ve 1000 euro istediği belirtildi. Görgü tanıkları bunun üzerine İtalyan turistin çok sinirlendiğini aktardı.

İtalyan adamın Fransız arkadaşı da basına yaptığı açıklamada “500 euro bahşiş vermenin cömertçe olduğunu düşünmüştü ama bunu yaşadı” dedi. Fransız, olay nedeniyle arkadaşının bir daha Saint Tropez'ye adım atmak istemediğini ifade etti.

Fransa basını, garsonun istediği 1000 euroluk bahşişin hesabın yüzde 20'si olduğunu ve bunun lüks tatil yerlerinde standart bahşiş oranı olduğunu yazdı.

RESTORANLAR FAHİŞ FİYAT İSTİYOR

Ultra zenginlerin uğrak yeri olan Saint Tropez'de bazı restoranların müşterilerden en az 10 bin euro para harcamasını istediği belirtiliyor. Haberlere göre, restoran yöneticileri garsonlardan yeterli bahşiş vermeyen ve fazla para harcamayan müşterileri bildirmelerini istiyor ve bu kişilerin yeniden rezervasyon yapmalarını engelliyor.

Saint Tropez Belediye Başkanı Sylvie Siri, geçen yıl bir araya geldiği restoran sahiplerine müşterilere daha düzgün davranma ve şikayetleri azaltma çağrısı yapmıştı.

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