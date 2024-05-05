Lüks villada sır ölüm. 17 yaşındaki genç havuzda bulundu

Kaynak: İHA
Lüks villada sır ölüm. 17 yaşındaki genç havuzda bulundu
İstanbul Büyükçekmece’de bulunan lüks villada sır ölüm gerçekleşti. 17 yaşındaki genç arkadaşlarıyla eğlenmek için kiraladığı villanın havuzunda ölü bulundu. 17 yaşındaki gencin ölümü sonrası geriye arkadaşlarıyla birlikte çekindiği fotoğraf kaldı.

İstanbul Büyükçekmece’de 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için lüks villa kiraladı. İpek, eğlence sırasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki genç eğlence sırasında dengesini kaybederek havuza düştü ve boğuldu.

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Durumu fark eden arkadaşları polisi ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. 17 yaşındaki gencin cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri gencin villada bulunan arkadaşlarını gözaltına aldı.

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İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18’den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.

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