Lüks villada sır ölüm. 17 yaşındaki genç havuzda bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için lüks villa kiraladı. İpek, eğlence sırasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki genç eğlence sırasında dengesini kaybederek havuza düştü ve boğuldu.

Durumu fark eden arkadaşları polisi ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. 17 yaşındaki gencin cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri gencin villada bulunan arkadaşlarını gözaltına aldı.

İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18’den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.