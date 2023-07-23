Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası

1. PORTO KARADAĞ

Karadağ, yaz aylarında güneydoğu Avrupa ülkesini ziyaret eden 300.000'den fazla turistle ünlü bir turizm merkezi. Büyüklük ve kapasite olarak dünyanın en büyük yat limanına ev sahipliği yapan ve çok sevilen bir yatçılık destinasyonu.

Porto Montenegro, UNESCO tarafından korunan bir site olan Kotor Körfezi'nde yer alıyor. Yat limanı, üst düzey hizmet, alışveriş mağazaları ve sosyal etkinlikler sunduğu için lüks arayanların tercihi.

Ziyaretçiler, yatçılık kulübündeetkinliklere katılabilir veya sahildeki lüks villalarda rahatlayabilir. Marinada 12-180 metre arası 450 bağlama yeri mevcut. Yat tamir ve bakımı, su sporları, müzik etkinlikleri, defileler ve sanat sergileri gibi kültürel etkinlikler gibi pek çok olanak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.