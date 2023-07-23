Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası

8. YALIKAVAK MARİNA, TÜRKİYE
Dünyanın en ünlü marinalarından biri olan Bodrum Yalıkavak marina, 2022'de En İyi Süper Yat Marinası Ödülü gibi birçok ünvan ve ödüle sahip. Aynı zamanda İngiliz Yat Limanı Derneği'nin beş altın çıpa derecelendirmesinin bir parçası.
Yalıkavak marina, 620 yanaşma tesisine sahip olup, eğitimli ve profesyonel kadrosu ile kusursuz hizmet sunmakta. İkonik Eclipse, Saluzi, Heritage ve diğerleri de dahil olmak üzere her yıl yüzden fazla süper yat marinayı ziyaret ediyor.
Alışveriş caddesi çok sayıda lüks mağaza ile donatılmış durumda. Ayrıca bir sahil oteli ve fitness merkezi de bulunmakta.
Marina, dezavantajlı çocukların temel insan haklarını elde etmelerine yardımcı olan UNICEF platin kanatlar girişiminin de bir parçası.
120 ülkeden 2 milyondan fazla misafir ağırlayan yat limanında yaklaşık 1000 profesyonel çalışıyor.