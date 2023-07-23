Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası

Ultra zenginlerin vazgeçilmez zevklerinden biri lüks bir yata sahip olmak. Fakat o lüks yata sahip olmak kadar önemli olan şeyse, yatınızı rahatlıkla demirleyebileceğiniz lüks bir marina bulmak. İşte dünyanın en iyi 10 marinası...

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 1
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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 2

1. PORTO KARADAĞ

Karadağ, yaz aylarında güneydoğu Avrupa ülkesini ziyaret eden 300.000'den fazla turistle ünlü bir turizm merkezi. Büyüklük ve kapasite olarak dünyanın en büyük yat limanına ev sahipliği yapan ve çok sevilen bir yatçılık destinasyonu.

Porto Montenegro, UNESCO tarafından korunan bir site olan Kotor Körfezi'nde yer alıyor. Yat limanı, üst düzey hizmet, alışveriş mağazaları ve sosyal etkinlikler sunduğu için lüks arayanların tercihi.

Ziyaretçiler, yatçılık kulübündeetkinliklere katılabilir veya sahildeki lüks villalarda rahatlayabilir. Marinada 12-180 metre arası 450 bağlama yeri mevcut. Yat tamir ve bakımı, su sporları, müzik etkinlikleri, defileler ve sanat sergileri gibi kültürel etkinlikler gibi pek çok olanak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 3

2. DUBAİ LİMANI, BAE

Büyük Palm Jumeirah ve Bluewaters'ın birleştiği noktada yer alan Dubai Harbour, BAE'de birinci sınıf bir yat limanı. Körfezin uzun süredir devam eden denizcilik gelenekleriyle senkronize olan modern ama zarif bir kruvaziyer terminaline sahip.

Marina 1100 yanaşma tesisi ve 160 metre ve altındaki yatları barındıran 3 koya sahip. Ayrıca marinada geniş bir alışveriş kompleksi, bir yat kulübü ve helikopter pistleri de var.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 4

3. MARİNA GRANDE, CAPRİ

İtalya'nın en eski balıkçı yerleşim yerlerinden biri olan Capri adasındaki Marina Grande, lüks ve konforu yeniden tanımlayan, dünyanın en pahalı marinası.

Yer bulmak kolay değil ve rengarenk evleri, güzel kayalıkları ve yemyeşil tepeleriyle ünlü bu egzotik yat limanını ziyaret etmek için aylar öncesinden yer ayırtmak gerekiyor. Marinada, 60 m veya 197 feet'e kadar olan süper yatları karşılayan 300'den fazla rıhtım bulunuyor. Liman, Piazetta gibi ünlü turistik yerlere de yakın.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 5

4. HERCULE LİMANI, MONAKO

Doğal bir koyda yer alan Hercule, bir derin su limanı. Beş yıldızlı oteller, tatil köyleri, kumarhaneler, barlar ve kulüplerle çevrili.

Yat limanı, 120 m ve daha büyük yatları ağırlayabilen 30 ziyaretçi rıhtımı dahil olmak üzere 700 bağlama yerine sahip. Tümünde tatlı su ve elektrik kaynağı, umumi telefonlar, self-servis çamaşırhane ve çöp toplama ünitesi bulunur. Wifi, televizyon ve yakıt servisi de mevcut.

Mayıs ayında Monaco Grand Prix'si düzenlendiğinde Port Hercule’nin en yoğun günlerini yaşadığını da not etmek gerek.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 6

5. LİMASOL MARİNASI, GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ

Kıbrıs, dünyanın en ünlü ve kolay erişilebilir adalarından biri. Havayolları ile birçok Avrupa ve Körfez ülkelerine doğrudan bağlı.

Marina, 110 metre veya daha küçük yatlar için 650 bağlama yeri sunuyor. Ayrıca 162 adet lüks dairesi ve 74 adet denize sıfır villası bulunuyor. Aynı zamanda kiralanabilen ve plaja doğrudan erişim sağlayan birçok özel rıhtıma sahip. Marinada çeşitli yemek ve alışveriş alanları, güzellik ve sağlıklı yaşam merkezi de bulunuyor.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 7

6. VİLAMOURA MARİNA, PORTEKİZ

Vilamoura, Portekiz'deki en büyük yat limanı, 1300 rıhtıma sahip ve müşterilerine bir dizi lüks hizmet sunmasıyla meşhur.

Yerel zanaat mağazalarından büyük marka mağazalarına kadar popüler bir alışveriş merkezi mevcut. Bir çevre parkına, ünlü plajlara, kulüplere ve kumarhanelere yakın.

Ayrıca kızaklı bir tersane, 60 ton kapasiteli vinç, iki adet lift ve forklifte sahip. Tamir ve bakım, tekne temizleme ve çekme gibi hizmetler sunulmakta. Konuklar deniz paraşütü ve jet ski gibi su sporlarının keyfini çıkarabilir veya tekne kiralayabilir. Marinada ayrıca golf sahaları, tenis kortları ve binicilik merkezi de var.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 8

7. GUSTAVİA LİMANI, SAİNT BARTS

Saint-Barthelemy adası, Karayip Denizi'nde egzotik bir yer ve sosyetenin gözde kaçamak yerlerinden. Adanın ünlü Gustavia limanı, dünyanın en iyi manzaralı ve ikonik doğal limanlarından biri. İki tesisten oluşuyor: tekneler ve yatlar için bir yat limanı ve ticari bir ticaret limanı.

Marinası 152 tekne ve 152 m veya daha küçük süper yatları ağırlayabilir. Kolayca erişilebilir ve adanın havaalanına yakındır. Müşteriler, akaryakıt temini, tatlı su ve elektrik, ücretsiz wifi vb. birçok hizmetten yararlanabilirler. Ticari iskelede küçük yatlar ve botlar için yakıt mevcut.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 9

8. YALIKAVAK MARİNA, TÜRKİYE

Dünyanın en ünlü marinalarından biri olan Bodrum Yalıkavak marina, 2022'de En İyi Süper Yat Marinası Ödülü gibi birçok ünvan ve ödüle sahip. Aynı zamanda İngiliz Yat Limanı Derneği'nin beş altın çıpa derecelendirmesinin bir parçası.

Yalıkavak marina, 620 yanaşma tesisine sahip olup, eğitimli ve profesyonel kadrosu ile kusursuz hizmet sunmakta. İkonik Eclipse, Saluzi, Heritage ve diğerleri de dahil olmak üzere her yıl yüzden fazla süper yat marinayı ziyaret ediyor.

Alışveriş caddesi çok sayıda lüks mağaza ile donatılmış durumda. Ayrıca bir sahil oteli ve fitness merkezi de bulunmakta.

Marina, dezavantajlı çocukların temel insan haklarını elde etmelerine yardımcı olan UNICEF platin kanatlar girişiminin de bir parçası.

120 ülkeden 2 milyondan fazla misafir ağırlayan yat limanında yaklaşık 1000 profesyonel çalışıyor.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 10

9. MARİNA FLİSVOS, YUNANİSTAN

Flisvos Marina, Atina'ya sadece altı km uzaklıktaki Paleo Faliro'da yer almaktadır. Mega yatlar için bağlama ve diğer olanaklar sunan önde gelen bir marinadır. %50'si 35 m'den büyük lüks yatlar için ayrılan 303 bağlama yeri var.

Atina Rivierası'ndaki mükemmel eğlence yeridir ve 6000 m2'nin üzerinde bir alana yayılmış durumda. Gezinti yolu ağaçlar, kafeler, fırınlar ve yemek alanları mevcut. Bir helikopter pisti ve 310 araç kapasiteli iki otoparkı da var.

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Lüks yat sahipleri bu limanları tercih ediyor. İşte dünyanın en iyi 10 marinası 11

ONEOCEAN PORT VELL, BARSELONA, İSPANYA

OneOcean Port Vell, büyük yatları barındırmak için lüks bir yat limanı. Şehir merkezinin kalbinde, Barceloneta semtinin ve Las Ramblas, Gotik Mahalle ve Camp Nou gibi diğer çekici yerlerin yakınında ideal bir konuma sahip.

190 m uzunluğundaki süper yatları ağırlamak için 9 ila 14 m derinliğinde 148 bağlama tesisi veya rıhtıma sahip.

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