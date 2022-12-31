31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu

Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu

Zehra Taşkesenlioğlu'nun kıyafeti sosyal medyada viral oldu. 1 milyon 750 bin TL'lik lüks yatını “Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay” diye savunan Taşkesenlioğlu, giydiği kıyafet üzerinden dikkat çeken bir yorum aldı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 23:27
Takip Et

Lüks yatıyla gündem olan AKPli Zehra Taşkesenlioğlunun elbisesi viral oldu

Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
+
Aa
-

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in 'rüşvet çarkı' iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, hiç şüphesiz 2022 yılının en çok konuşulan isimlerinden oldu. 

Yaptığı 2.5 kilo altınım var açıklamasıyla İYİ Partili Turhan Çömez'in tepkisini çeken ve ondan "AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu: “Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.” Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon Türk Lirası. Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?" şeklinde bir yorum alan AKP'li Taşkesenlioğlu bu defa kıyafet tercihiyle tepki çekti.

Verdiği bir röportajda 1 milyon 750 bin TL'lik lüks yatını “Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay” diye savunan Taşkesenlioğlu, giydiği kıyafet üzerinden denizci emekli yarbay Ahmet Bedir Koyun tarafından eleştirildi. Üzerindeki kıyafetin denizcilerle karıştırılmamasını söyleyen Koyun şu yorumu yaptı:

"Aman karışmasın, biz denizcilerde bu tür kıyafet yoktur"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
1
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
2
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
3
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
4
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
5
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
6
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿İçişleri Bakanlığı halka açık sahili Emniyet’e verdi. Tel örgülerle çevirdiler
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
7
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu
﻿Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu
﻿Elon Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk insan oldu
﻿Nişantaşı’nda süslenmiş keçiler yılbaşı maskotu oldu
﻿Nişantaşı’nda süslenmiş keçiler yılbaşı maskotu oldu
﻿Nişantaşı’nda süslenmiş keçiler yılbaşı maskotu oldu
﻿Yeni yıl için Galata Kulesi’nde görsel şov
﻿Yeni yıl için Galata Kulesi’nde görsel şov
﻿Yeni yıl için Galata Kulesi’nde görsel şov
﻿Bitlis Kalesi’ne tırmanmak isterken mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı
﻿Bitlis Kalesi’ne tırmanmak isterken mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı
﻿Bitlis Kalesi’ne tırmanmak isterken mahsur kalan genç ekipler tarafından kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.