Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in 'rüşvet çarkı' iddialarıyla gündeme gelen AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, hiç şüphesiz 2022 yılının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Yaptığı 2.5 kilo altınım var açıklamasıyla İYİ Partili Turhan Çömez'in tepkisini çeken ve ondan "AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu: “Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.” Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon Türk Lirası. Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?" şeklinde bir yorum alan AKP'li Taşkesenlioğlu bu defa kıyafet tercihiyle tepki çekti.

Verdiği bir röportajda 1 milyon 750 bin TL'lik lüks yatını “Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay” diye savunan Taşkesenlioğlu, giydiği kıyafet üzerinden denizci emekli yarbay Ahmet Bedir Koyun tarafından eleştirildi. Üzerindeki kıyafetin denizcilerle karıştırılmamasını söyleyen Koyun şu yorumu yaptı:

"Aman karışmasın, biz denizcilerde bu tür kıyafet yoktur"