Lüksemburg bahisçileri şoka uğrattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Burhan Şahin
Lüksemburg bahisçileri şoka uğrattı

İsveç, Dünya Kupası elemeleri öncesi oynadığı hazırlık maçında Lüksemburg’a 1-0 mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Jon Dahl Tomasson’un öğrencileri, sergiledikleri etkisiz oyunla eleştirilerin hedefi oldu.

İsveç, uluslararası maç takviminde oynadığı hazırlık maçında Lüksemburg’a 1-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Danimarkalı teknik direktör Jon Dahl Tomasson’un yönettiği ekip, maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü golle sahadan mağlup ayrıldı. Lüksemburg’un galibiyet golü, Sırp kökenli futbolcusu Seid Korac’ın köşe vuruşundan yaptığı vuruşla geldi.

FIFA sıralamasında 92. basamakta bulunan Lüksemburg, bu zaferle büyük bir moral kazandı. Geçtiğimiz yıl sadece Kazakistan’a karşı aldığı 2-1’lik galibiyetle dikkat çeken ekip, bu sonuçla İsveç’e karşı sürpriz bir galibiyete imza attı.

Lüksemburg, salı günü İsviçre ile St. Gallen’de karşılaşacakken, İsveç aynı gün Solna’da Kuzey İrlanda’yı konuk edecek. Kuzey İrlanda, cuma günü İsviçre ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.

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