Lüksemburg işsizlikte frene bastı

Lüksemburg’da işsizlik oranı, 2025 Haziran ayında yüzde 5,9’a gerileyerek son aylardaki artış eğilimine kısa süreli bir ara verdi. Mayıs ayında yüzde 6,0 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik oranı, bu küçük düşüşle birlikte yeniden toparlanma ihtimaline işaret etti. Lüksemburg İstihdam Dairesi’nin açıkladığı verilere göre işsiz sayısı bir ayda 583 kişi azalarak 17.886’ya geriledi. Bu düşüş, Lüksemburg’un pandemi sonrası istihdam politikasının yeniden gözden geçirildiği bir döneme denk geldi.

İSTİHDAM RAKAMLARINDA ARTIŞ

Ülkede toplam istihdam haziran ayında 1.647 kişi artarak 526.181’e ulaştı. Lüksemburg vatandaşları arasında aktif iş gücü sayısı da 127 kişi artarak 317.723 oldu. Uzmanlara göre bu artış, işverenlerin yerel çalışanlara yönelik taleplerinde belirgin bir yükselişe işaret ediyor. Lüksemburg’un görece istikrarlı ekonomik yapısı, özellikle hizmet sektörü ve finans alanındaki yatırımlarla destekleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikalarının etkisiyle iş dünyasında gözlemlenen sınırlı canlılık, işe alımları pozitif yönde etkiledi.

SINIR ÖTESİ ÇALIŞANLARDA YENİ REKOR

Lüksemburg’un coğrafi konumu gereği yoğun bir şekilde sınır ötesi iş gücüne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Haziran ayında ülkede çalışan sınır ötesi işçi sayısı 337 kişi artarak 231.334’e yükseldi. Bu rakam, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıktı. Aynı dönemde ülkeden çıkış yapan çalışan sayısı ise 14.049 ile sabit kaldı. Bu durum, Lüksemburg’un istihdam cazibesini sürdürdüğünü gösteriyor. Fransa, Belçika ve Almanya’dan her gün gelen işçiler, ülkenin hizmet ve sanayi sektöründe önemli roller üstleniyor.

Lüksemburg’da iş gücü piyasasının yönü, yaz aylarında sektörlerin talep durumuna bağlı olarak yeniden şekillenebilir. Uzmanlar, turizm ve teknoloji alanlarında kısa vadede yeni istihdam fırsatlarının doğabileceğini öngörüyor. Ancak istikrarlı bir iyileşmenin sağlanabilmesi için özellikle genç işsizliği ve mesleki eğitim alanında yapısal reformların gerekliliği vurgulanıyor.