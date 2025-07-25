Lüksemburg'un dış ticaret açığı daralıyor

Lüksemburg, 2025 yılının Mayıs ayında dış ticaret dengesinde önemli bir iyileşme yaşadı. Ülkenin istatistik kurumu STATEC, dış ticaret açığının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 720 milyon avroluk seviyeden 630 milyon avroya gerilediğini bildirdi. Bu gelişme, yıl içindeki üçüncü daralma olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre ithalat, bir önceki yıla göre %4,5 oranında azalarak 1,89 milyar avroya geriledi. Bu düşüşte özellikle yakıt ve yağlayıcı ürünlerdeki sert gerileme belirleyici oldu. Akaryakıt ve yağlayıcı ürün ithalatı %26,4 azalarak 170 milyon avroya düştü. Bu düşüş, uluslararası enerji piyasasında fiyatların gerilemesine bağlanıyor. Aynı zamanda sanayi malları ithalatı da %16,7 oranında azalarak 100 milyon avroya geriledi.

İHRACATTA DURAKLAMA

Lüksemburg’un ihracatı ise Mayıs ayında 1,26 milyar avro düzeyinde sabit kaldı. Ancak kalemler bazında önemli değişimler gözlendi. Özellikle sanayi mamullerinin ihracatında %10,7 oranında artış yaşanarak 200 milyon avroya ulaşıldı. Bu artış, bazı sektörlerde üretim maliyetlerinin düşmesi ve dış talebin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Öte yandan, ülkenin önemli ihraç kalemlerinden biri olan metal ürünlerinde %11,7 oranında düşüş kaydedildi. Bu kalemdeki ihracat 240 milyon avroya gerilerken, azalışın temel nedeni olarak küresel çelik fiyatlarının zayıflaması gösteriliyor. Lüksemburg’un dış ticaret performansı, özellikle metal sektöründeki fiyat hareketlerine oldukça duyarlı.

UZMANLARA GÖRE YAPISAL DEĞİŞİM SİNYALLERİ

Ekonomistler, ticaret açığındaki daralmanın yalnızca fiyat etkilerinden değil, aynı zamanda ithalat kompozisyonundaki yapısal değişimlerden de kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle enerji fiyatlarının küresel ölçekte aşağı yönlü hareketi ve sanayi ürünlerine olan talebin yeniden şekillenmesi, bu iyileşmede önemli rol oynadı.

STATEC’in yayımladığı raporda, ithalatın üçte birini oluşturan akaryakıtın maliyetindeki gerilemenin bütçe dengesi açısından olumlu bir etki yarattığına dikkat çekildi. Lüksemburg ekonomisinin sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle dış ticarete bağımlı olduğu hatırlatılırken, ihracatın çeşitlenmesi gerektiği vurgulandı.

Mayıs ayındaki veriler, Lüksemburg’un ticaret dengesinin kırılgan bir iyileşme sürecine girdiğini ortaya koyuyor. Özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki değişimlere olan yüksek duyarlılık, ülkenin önümüzdeki dönemlerde benzer dalgalanmalara açık kalabileceğini gösteriyor. Yine de mevcut eğilimler, ticaret açığında ılımlı bir toparlanmanın başladığına işaret ediyor.