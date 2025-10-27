Bmw i7. Yolda gören herkesin dönüp en az iki kere daha baktığı ve bakarkende bu araç nasıl bir araç arkadaş dediği muhteşem otomobil. Sedan kasa tipinde bir tankı andıran premium model yenilendi ve yine yeniden bir kez daha onlarca insanın hayalini süsleyecek.

Hem benzinli hem elektrikli hem de hibrit motor seçeneklerine sahip araç devasa cüssesine rağmen 100 km de 10 litrenin altında yakıt tüketim verileri sunabiliyor.

En üstte 536 beygire kadar ulaşan motor gücüyle de yaklaşık 3 tonluk bu araç sadece 4.1 saniyede 0 dan 100 km hıza ulaşabiliyor.

Tam elektrikli olan versiyon tek seferde 625 km menzil sunuyor ve günümüzün en uzun menzilli elektrikli otomobillerinden oluyor.

Araç içeride Konfor, lüks ve premium araç nasıl olur konusunda hala rakiplerine ders verir güzellikte. Bu aracın sürücü koltuğunda olmaktan ziyade arka koltuğunda oturan olmak isteyeceksiniz.

31 inçlik devasa ekran cam tavandan aşağıya sarkarak aracın içerisini adeta sinema salonuna çeviriyor.

Arka kapı kollarındaki ekranlı kontrol üniteleri sayesinde aracın her bölgesine zahmetsizce erişebiliyorsunuz.

Yenilenen Bmw 7 serisi yakında Türkiye'de satışa çıkacak.