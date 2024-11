Lüleburgaz Belediyesi'nden kesintisiz su için önlem

Lüleburgaz Belediyesi, kesintisiz içme suyu sağlamak için uygulamalara geçti. Su kuyularına jeneratör kurulumu başladı.

SU KUYULARINA JENERATÖR TAKVİYESİ

Elektrik kesintilerinin yaşanabileceği afet ve benzeri durumlarda kente kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışma yürüten Lüleburgaz Belediyesi, içme suyu kuyularına jeneratör takviyesi yapıyor. Ekipler, iki adet içme suyu kuyusunu besleyecek jeneratör kurulumunu yaptı.

"HER TÜRLÜ SU KESİNTİSİNE KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, "Lüleburgaz Belediyesi olarak içme suyu kuyularımızda her türlü elektrik kesintisi ve olası bir afette yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı jeneratörle takviyede bulunduk. Diğer kuyularımızda da jeneratörle elektrik kesintilerine karşı önlemlerimizi almayı sürdüreceğiz. Şu an mevcut olarak ilk iki kuyuyla başladık. Bu iki kuyunun devamı gelecektir. Planlamalarını yapıyoruz gelecek yıllar için. Her türlü su kesintisi ve afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.